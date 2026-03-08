İranlılar ve üçüncü ülke vatandaşları Kapıköy üzerinden geçiş yapıyor

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'nda İranlı vatandaşlar ile üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışları devam ediyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, sınır kapısında da yoğunluk oluştu. İran'da özellikle Tahran, Kum ve Kereç gibi şehirlerden gelen sivil alanların vurulduğunu ve sivillerin de saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirten İranlılar, ülkelerine dönmek için Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Türkiye'ye giriş yapanlar arasında öğrenciler ve çifte vatandaşların çoğunlukta olduğu, İstanbul, Antalya ve Van'da ikamet eden İranlıların da bu kapıdan geçiş yaptığı öğrenildi. İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle üçüncü ülke vatandaşları da Kapıköy'den çıkış yaparak Türkiye üzerinden ülkelerine gidiyor. Lübnan, Çin, Kore ve Fransa vatandaşlarının Kapıköy'den geçerek İstanbul'a, buradan da kendi ülkelerine geçiş yapıyor. Öte yandan Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun İran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik misyon çalışanlarının da sınır kapısından geçerek yolcu otobüsleriyle Ankara'ya geçti. Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari yük taşımacılığının ise kontrollü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

İRANLILARIN ÇOĞU TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLAR

Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'ndan İran'a dönüş yapanların önemli bir kısmını Türkiye'de çalışan İranlıların oluşturduğu belirtildi. İran'da yaşanan internet kesintileri nedeniyle ülkedeki gelişmeler hakkında yeterli bilgi alamadıklarını söyleyen İranlı vatandaşlar, aileleriyle bir araya gelmek için ülkelerine döndüklerini ifade etti.

"İRAN HALKI BU TOPRAKLARDAN ASLA KAÇMAYACAK"

Antalya'da yaşayan ve Kapıköy üzerinden ülkesine dönmek isteyen Lena Taheri (33), ailesinin Şiraz'da olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ailem Şiraz'da onların yanına gidiyorum. İsrail ve Amerika ülkemizi her defasında hedef alıyor. Ama bu çabalar boşunadır. Biz ülkemizi bırakıp kaçacak değiliz. Tam aksine geri dönüyor ve ailemizin yanına gidiyoruz. İran halkı bin yıllardır bu topraklarda ve asla kaçmayacak."

"TÜRKİYE'Yİ EVİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ"

İran'ın Urumiye kentinden Kapıköy'e gelen Ali Reza Darvishi (60) ise şunları söyledi: "Ülkemiz son yıllarda hep İsrail ve Amerika'nın saldırılarıyla hedef oldu. Ama bizim ülkemiz kendini savunabilecek büyük bir devlettir. Onlar herhalde birkaç gün İran'ı bombalarız, dağıtırız diye düşünüyorlar. Ama çok yanılıyorlar. İran devleti ve halkı bunları geri elbette evine gönderecek. Türk sınır kapıları açık olduğu için kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür ederiz. Hava sahamız kapalı ama biz Türkiye'yi evimiz gibi görüyoruz."