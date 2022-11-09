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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:07 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:07

İrem İsminin Anlamı Nedir? İrem Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Yeni doğacak bebeği için gün sayanlar ve isim araştıran anne, baba adayları için en önemli kriter koyacağı ismin taşıdığı anlamdır. Türkiye’de en popüler isimler arasında yer alan İrem ismi de sıkça tercih edilen ve üzerinde durulan isimlerden birisidir. İrem isminin anlamı öğrenerek son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. İrem isminin anlamı nedir ve ne demek? İrem ismi ne anlama geliyor ve Kur’an’da geçiyor mu? İşte bu isme dair tüm merak edilenler…

İrem İsminin Anlamı Nedir? İrem Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre nüfusa en çok kayıtlı bulunan kız isimleri arasında yer almaktadır. Kulağa hoş gelmesinin yanı sıra telaffuzunun da kolay olması bu ismin seçilmesindeki önemli etkenlerdendir. İrem isminin anlamı öğrenerek ise anne, babalar son kararı buna göre vermektedir. Kız bebeğinin hayata gözlerini açması için gün sayan bireyler İrem isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, İrem isminin anlamı ne demek? İrem ismi Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

İREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

En popüler kız isimleri arasında yer almaktadır. Kulağa hoş gelmesi ve söylenişinin kolay olması tercih nedeni olurken, en önemli unsur ise taşıdığı anlamdır. İrem isminin anlamı öğrenerek kız bebeğine bu ismi koymayı düşünenler doğru yerdeler.
İrem, yumuşak ve naif huyu temsil eder. Görkemli bir bahçe anlamına gelir. Bu bahçe cennet bahçelerine benzetilmektedir ve insana huzur, mutluluk bahşeder. Mitolojik anlatılarda ya da masallarda İrem bahçeleri sıklıkla yer almıştır.

İREM İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir sözcüktür. Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'in seksen dokuzuncu sûresi olan Fecr suresinde Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler İrem olarak ifade edilmektedir.

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İrem İsminin Anlamı Nedir? İrem Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
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