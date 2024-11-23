İrem öğretmen Anadolu’daki çocukların umudu oldu

2011 yılında 22 yaşında okul öncesi öğretmeni olarak Şırnak'ta çocukluk hayali öğretmenlik mesleğine başlayan İrem Savcı Köroğlu, o yıllarda henüz dünyada bile yeni tanınan Montessori eğitim modelini Şırnak'taki çocuklarla tanıştırdı.

Matematik ve fen olmak üzere okul öncesi çağdaki çocuklara bilimsel bir altyapı oluşturan Montessori eğitim modelinin materyalleri o yıllarda Türkiye'de olmaması nedeniyle Köroğlu kendi imkanlarıyla bu materyalleri yurtdışından getirdi. Şırnak'ın ardından doktor eşinin tayin durumu nedeniyle Sivas'a gelen ve Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda göreve başlayan Köroğlu, 13 yıllık meslek hayatında Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi olarak Türkiye'nin birçok noktasına Montessori sınıfları kurdu. Bakanlık tarafından 13 yılda 11 kez maaş ödülüne layık görüldü. Eğitimde farklı projelerle dikkati Köroğlu, alternatif eğitim modeli montessori uygulamalarıyla "Dünyanın En İyi 100 Öğretmeni" arasına girme başarısı da gösterdi. Anadolu'dan tüm dünyaya örnek olan İrem öğretmen yetiştirdiği her öğrencinin yüreğine dokunmaya devam ediyor.

Mesleğine Şırnak'ta başladığını anlatan İrem öğretmen, "Orada ne verirseniz almaya hazır dolu bakan gözlerle bakan öğrencilerim vardı. Onlar için farklı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Montessori eğitiminin kurucusu olan Maria Montessori'ydi aslında bana ilham olan. Onun ne kadar zor şartlarda eğitim verdiği beni kendime getiren ve o çocuklar için farklı bir şeyler yapmam istedim ve Montessori eğitimini uygulamaya başladım. Tamamını kendi maaşımla tedarik ederek bir sınıf kurdum ve o sınıfta yaklaşık 5 yıl içerisinde 100'den fazla çocuk eğitim alma imkanı buldu. Artık sahaya inmem gerekiyordu. Çünkü ne kadar çok öğretmene ulaşabilirsem o kadar çok çocuğa ulaşabilirdim. Bu amaçla il milli eğitim müdürlüklerinin ARGE birimlerinde proje uzmanı olarak görev almaya başladım. 2012'den itibaren yaklaşık 20 binden fazla öğretmene bu eğitimi verdim. Bakanlığımızın görevlendirmesiyle de doğudan, batıya birçok noktada bu alternatif sınıfları kurduk. 50'den fazla okulda sınıf kurulumu gerçekleştirdim. Birçoğuna danışmanlık yaptım. Bakanlığımız tarafından 13 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca 11 defa taltif edildim. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Bu yanı sıra 2018 yılında Sabancı Eğitim Reformu tarafından iyi örnek olarak seçildim. Kısa bir filmimiz çekildi. Bu kısa film kamu spotu olarak birçok platformda yer aldı" dedi.

EN İYİ 100 ÖĞRETMEN ARASINA GİRDİ

2020 yılında dünyanın T4 Eğitim Zirvesi'nde dünyanın en iyi 100 öğretmeni arasına girdiğini ifade eden Köroğlu, "Bayrağımızı orada dalgalandırmak çok büyük bir onurdu. 2021 yılında Hindistan tarafından düzenlenen bir yarışmada küresel öğretmen ödülüne layık görüldüm. Bayrağımızın 110 ülke arasında dalgalanması vesile olduğum için inanılmaz mutluyum. 2022 yılında TRT Ankara stüdyolarına davet edilerek 24 Kasım'da birçok eve konuk oldum. Bunların yanı sıra ebeveynlere yönelik birçok kitap yazdım. Aynı zamanda çocuklarımıza rol model olmasını düşündüğüm bilim insanlarımızın hayat hikayelerini çocuklarımızın seviyesine uygun hale getirdim. Çok kısa sürede bir çok haneye konuk oldum" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ

Öğretmenlik aslında bir meslek olmadığını öğretmenliğin bir hayat ve yaşam tarzı olduğunu belirten Köroğlu, "Biz buraya gelirken işte gittik demiyoruz. Okulumuza gittik diyoruz. Burası bizim için bir iş alanı asla değil. Çünkü biz burada çocukların yüreğine dokunuyor. Çocukları şekillendiriyoruz. Biz aslında dünyayı değiştirebilecek çocuklar için buradayız. En büyük hedefimiz dünyayı değiştirebilecek çocuklar yetiştirmek. O yüzden bu iş bizim için işten ziyade tamamıyla gönül vererek yaptığımız uğraşı" ifadelerini kullandı.