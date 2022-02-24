İrem’e doğum günü sürprizi

BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken 2 Ocak'ta doğum gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Süleyman Ersin Alpdoğan'ın 12 yaşına giren kızı İrem Alpdoğan'ı Bolu Emniyet'i unutmadı. Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy, küçük kızın doğum gününde pasta alıp şube müdürleriyle birlikte İrem'in okuluna gitti. İrem, kendisinin doğum gününü unutmayan polis amcalarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. İl Emniyet Müdürü Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, doğum günü pastasının yanı sıra İrem'e çeşitli hediyeler verdi. Mutluluk gözyaşları döken küçük İrem ise Aksoy'a sarılarak teşekkür etti. İrem Alpdoğan, "Babamı kaybettim ama şu an benim binlerce polis babam var. Beni ve ailemi unutmadığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi. Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ise, "İyi ki doğdun İrem. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Senin ve ailenin her zaman yanındayız" diye konuştu.