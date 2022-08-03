Haberler Yaşam Haberleri İrfan Can Eğribayat kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 20:11 Son Güncelleme: 3.8.2022 20:11

İrfan Can Eğribayat kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig yaz transfer sezonunda Fenerbahçe kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin en son adının İrfan Can Eğribayat ile anılması sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak edilerek “İrfan Can Eğribayat kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor. Merak konusu olan “İrfan Can Eğribayat kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

İrfan Can Eğribayat kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda kadrosuna yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İrfan Can Eğribayat'ın gündeme gelmesi sonrasında ise futbolcuyla ilgili detaylar merak konusu olarak futbolseverler tarafından "İrfan Can Eğribayat kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya başlandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İrfan Can Eğribayat (d. 30 Haziran 1998, Seyhan), Türk futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup Göztepe'de forma giymektedir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KULÜP KARİYERİ

Adanaspor

Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Göztepe

5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. Futbolcu, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi.

KAYNAK: Vikipedia

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İrfan Can Eğribayat kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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