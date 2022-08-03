İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

İrlanda, bir ada ülkesi olduğu için hiçbir devlet ile sınırı yoktur. Fakat konum olarak İngiltere'ye çok yakındır. Yakın geçmişinde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle, yüksek oranda göç vermiştir. Günümüzde ise eksiye kıyasla, daha iyi bir ekonomik profile sahiptir. Turizm, ülkeyi finansal anlamda ayakta tutan önemli bir alandır. Sahillerinde bin bir çeşit güzellik bulunur. Sarp kayalıklara, berrak su yollarına, el değmemiş kumlu plajlara ve dünyanın en iyi deniz mahsullerinden bazılarını tatmayı sağlayan balıkçı köylerine sahiptir. Aynı zamanda, aktif olarak su sporları yapanlar ve ilgi duyanlar için adeta bir cennettir. İrlanda, dünyanın en güzel nehirlerine ev sahipliği yapar. Adaları, eşsiz bir doğa harikası olarak görülmeye değerdir. Bu ülkeyi ziyaret etmek için öncelikle, İrlanda vize başvurusu yapmak gerekir. Bunun için belli başlı şartlar ve evraklar tamamlanmalıdır. İrlanda turist vizesi almak için gereken belgelerin neler olduğu öğrenilmelidir. İşte İrlanda vizesi nasıl alınır ile ilgili merak edilenler…

İrlanda Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

İrlanda'ya ne için gidildiğine bağlı olarak vize türü de değişir. Turist olarak gitmek için öncelikle, Ankara İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne başvurmak gerekir. Başvuru için lazım olan tüm evraklar önceden toplanmalıdır. Büyükelçiliğin yanı sıra, anlaşması bulunan vize başvuru merkezlerine de müracaat edilebilir. Vize ücretleri ise 60 ila 100 Euro arasında değişir.

İrlanda Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Çalışanlar, işverenler, öğrenciler ve emekliler için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Öğrenciler

Vize başvuru formu

MEI onaylı kabul belgesi

Okul kabul belgeleri, fatura vb

Güncel pasaportunuz veya eski pasaportlarınız

Niyet Mektubu

2 Adet arka fonu beyaz 3,5 X 4,5cm ölçülerinde Fotoğraf (Yeni çekilmiş ve 6 Aydan eski olmamalı )

Kimlik Kartı

Vukuatlı nüfus kütük kayıt örneği (Aile dökümü)

Arşivli Sabıka kaydı

Varsa evlenme cüzdanı

Daha önce evlenme boşanma durumu oldu ise mahkeme kararları, varsa çocukların velayeti

Askerlik tecil/terhis belgesi

Sağlık Sigortası – Zorunlu

İşverenler

İş yeri yazısı (Şirketin antetli kağıdına İngilizce olarak yazılmalı.)

İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel)

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi

Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi

SGK (4b) QR Barkodlu Hizmet Dökümü

Banka Hesap Dökümü/Cüzdanı

Çalışanlar

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Pasaport (Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerliliği bulunmalı.)

2 adet biyometrik fotoğraf

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi

Şirketin antetli kağıdına, İrlanda Konsolosluğuna hitaben şirket yetkilisi tarafından yazılmış vize talep dilekçesi

İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel olmalıdır)

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi

Vergi Levhası fotokopisi

Seyahat sağlık sigortası

Gelir belgeleri;

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK (4a) QR Barkodlu Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)

Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)

En az 4000 TL Bakiyeli Banka Hesap Dökümü

Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

Emekliler