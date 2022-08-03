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Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:05 Son Güncelleme: 3.8.2022 16:06

İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

İrlanda, geçmişte yaşadığı ekonomik sorunlardan sonra bugün dinamik, tarihi ve kültürel zenginliği olan, çoklu etnik yapıya sahip, genç ve dünyaya olumlu imaj veren bir ülkedir. İrlanda'ya, "Yeşil Ada" denir. Çünkü yeşilin birçok tonunu barındıran büyüleyici bir doğaya sahip olmasıyla bilinir. Bu özellikleri nedeniyle birçok ziyaretçi çeker. İrlanda vizesi nasıl alınır sorusu ise bir merak konusudur. Ülkemizde İrlanda'yı ziyaret etmek isteyen insanlar, İrlanda vize başvurusu hakkında bilgi sahibi olmak ister. İrlanda turist vizesi ile ilgili detaylar yazımızda…

İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

İrlanda, bir ada ülkesi olduğu için hiçbir devlet ile sınırı yoktur. Fakat konum olarak İngiltere'ye çok yakındır. Yakın geçmişinde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle, yüksek oranda göç vermiştir. Günümüzde ise eksiye kıyasla, daha iyi bir ekonomik profile sahiptir. Turizm, ülkeyi finansal anlamda ayakta tutan önemli bir alandır. Sahillerinde bin bir çeşit güzellik bulunur. Sarp kayalıklara, berrak su yollarına, el değmemiş kumlu plajlara ve dünyanın en iyi deniz mahsullerinden bazılarını tatmayı sağlayan balıkçı köylerine sahiptir. Aynı zamanda, aktif olarak su sporları yapanlar ve ilgi duyanlar için adeta bir cennettir. İrlanda, dünyanın en güzel nehirlerine ev sahipliği yapar. Adaları, eşsiz bir doğa harikası olarak görülmeye değerdir. Bu ülkeyi ziyaret etmek için öncelikle, İrlanda vize başvurusu yapmak gerekir. Bunun için belli başlı şartlar ve evraklar tamamlanmalıdır. İrlanda turist vizesi almak için gereken belgelerin neler olduğu öğrenilmelidir. İşte İrlanda vizesi nasıl alınır ile ilgili merak edilenler…

İrlanda Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

İrlanda'ya ne için gidildiğine bağlı olarak vize türü de değişir. Turist olarak gitmek için öncelikle, Ankara İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne başvurmak gerekir. Başvuru için lazım olan tüm evraklar önceden toplanmalıdır. Büyükelçiliğin yanı sıra, anlaşması bulunan vize başvuru merkezlerine de müracaat edilebilir. Vize ücretleri ise 60 ila 100 Euro arasında değişir.

İrlanda Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Çalışanlar, işverenler, öğrenciler ve emekliler için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Öğrenciler

  • Vize başvuru formu
  • MEI onaylı kabul belgesi
  • Okul kabul belgeleri, fatura vb
  • Güncel pasaportunuz veya eski pasaportlarınız
  • Niyet Mektubu
  • 2 Adet arka fonu beyaz 3,5 X 4,5cm ölçülerinde Fotoğraf (Yeni çekilmiş ve 6 Aydan eski olmamalı )
  • Kimlik Kartı
  • Vukuatlı nüfus kütük kayıt örneği (Aile dökümü)
  • Arşivli Sabıka kaydı
  • Varsa evlenme cüzdanı
  • Daha önce evlenme boşanma durumu oldu ise mahkeme kararları, varsa çocukların velayeti
  • Askerlik tecil/terhis belgesi
  • Sağlık Sigortası – Zorunlu

İşverenler

  • İş yeri yazısı (Şirketin antetli kağıdına İngilizce olarak yazılmalı.)
  • İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel)
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
  • Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
  • SGK (4b) QR Barkodlu Hizmet Dökümü
  • Banka Hesap Dökümü/Cüzdanı

Çalışanlar

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Pasaport (Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerliliği bulunmalı.)
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi
  • Şirketin antetli kağıdına, İrlanda Konsolosluğuna hitaben şirket yetkilisi tarafından yazılmış vize talep dilekçesi
  • İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel olmalıdır)
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
  • Vergi Levhası fotokopisi
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Gelir belgeleri;
  • SGK İşe Giriş Bildirgesi
  • SGK (4a) QR Barkodlu Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
  • Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
  • En az 4000 TL Bakiyeli Banka Hesap Dökümü
  • Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

Emekliler

  • Vize talep dilekçesi
  • Pasaport ve var ise eski pasaportlar.
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (güncel, 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon arkalı)
  • Emekli belgesi
  • Emekli maaş hesap dökümü
  • Banka güncel hesap defteri veya bankadan alınacak hesap özeti
  • Gelir belgeleri (kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri)
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Seyahat Sigortası
  • Otel ve uçak rezervasyonları

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İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
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