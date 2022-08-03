Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:05Son Güncelleme: 3.8.2022 16:06
İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
İrlanda, geçmişte yaşadığı ekonomik sorunlardan sonra bugün dinamik, tarihi ve kültürel zenginliği olan, çoklu etnik yapıya sahip, genç ve dünyaya olumlu imaj veren bir ülkedir. İrlanda'ya, "Yeşil Ada" denir. Çünkü yeşilin birçok tonunu barındıran büyüleyici bir doğaya sahip olmasıyla bilinir. Bu özellikleri nedeniyle birçok ziyaretçi çeker. İrlanda vizesi nasıl alınır sorusu ise bir merak konusudur. Ülkemizde İrlanda'yı ziyaret etmek isteyen insanlar, İrlanda vize başvurusu hakkında bilgi sahibi olmak ister. İrlanda turist vizesi ile ilgili detaylar yazımızda…
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İrlanda, bir ada ülkesi olduğu için hiçbir devlet ile sınırı yoktur. Fakat konum olarak İngiltere'ye çok yakındır. Yakın geçmişinde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle, yüksek oranda göç vermiştir. Günümüzde ise eksiye kıyasla, daha iyi bir ekonomik profile sahiptir. Turizm, ülkeyi finansal anlamda ayakta tutan önemli bir alandır. Sahillerinde bin bir çeşit güzellik bulunur. Sarp kayalıklara, berrak su yollarına, el değmemiş kumlu plajlara ve dünyanın en iyi deniz mahsullerinden bazılarını tatmayı sağlayan balıkçı köylerine sahiptir. Aynı zamanda, aktif olarak su sporları yapanlar ve ilgi duyanlar için adeta bir cennettir. İrlanda, dünyanın en güzel nehirlerine ev sahipliği yapar. Adaları, eşsiz bir doğa harikası olarak görülmeye değerdir. Bu ülkeyi ziyaret etmek için öncelikle, İrlanda vize başvurusu yapmak gerekir. Bunun için belli başlı şartlar ve evraklar tamamlanmalıdır. İrlanda turist vizesi almak için gereken belgelerin neler olduğu öğrenilmelidir. İşte İrlanda vizesi nasıl alınır ile ilgili merak edilenler…
İrlanda Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?
İrlanda'ya ne için gidildiğine bağlı olarak vize türü de değişir. Turist olarak gitmek için öncelikle, Ankara İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne başvurmak gerekir. Başvuru için lazım olan tüm evraklar önceden toplanmalıdır. Büyükelçiliğin yanı sıra, anlaşması bulunan vize başvuru merkezlerine de müracaat edilebilir. Vize ücretleri ise 60 ila 100 Euro arasında değişir.
İrlanda Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?
Çalışanlar, işverenler, öğrenciler ve emekliler için gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.
Öğrenciler
Vize başvuru formu
MEI onaylı kabul belgesi
Okul kabul belgeleri, fatura vb
Güncel pasaportunuz veya eski pasaportlarınız
Niyet Mektubu
2 Adet arka fonu beyaz 3,5 X 4,5cm ölçülerinde Fotoğraf (Yeni çekilmiş ve 6 Aydan eski olmamalı )
Kimlik Kartı
Vukuatlı nüfus kütük kayıt örneği (Aile dökümü)
Arşivli Sabıka kaydı
Varsa evlenme cüzdanı
Daha önce evlenme boşanma durumu oldu ise mahkeme kararları, varsa çocukların velayeti
Askerlik tecil/terhis belgesi
Sağlık Sigortası – Zorunlu
İşverenler
İş yeri yazısı (Şirketin antetli kağıdına İngilizce olarak yazılmalı.)
İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel)
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
SGK (4b) QR Barkodlu Hizmet Dökümü
Banka Hesap Dökümü/Cüzdanı
Çalışanlar
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Pasaport (Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerliliği bulunmalı.)
2 adet biyometrik fotoğraf
Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi
Şirketin antetli kağıdına, İrlanda Konsolosluğuna hitaben şirket yetkilisi tarafından yazılmış vize talep dilekçesi
İngilizce Faaliyet Belgesi (Güncel olmalıdır)
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
Vergi Levhası fotokopisi
Seyahat sağlık sigortası
Gelir belgeleri;
SGK İşe Giriş Bildirgesi
SGK (4a) QR Barkodlu Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
En az 4000 TL Bakiyeli Banka Hesap Dökümü
Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)
Emekliler
Vize talep dilekçesi
Pasaport ve var ise eski pasaportlar.
2 adet biyometrik fotoğraf (güncel, 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon arkalı)
Emekli belgesi
Emekli maaş hesap dökümü
Banka güncel hesap defteri veya bankadan alınacak hesap özeti
Gelir belgeleri (kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri)