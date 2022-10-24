İrlanda’dan Ne Alınır? İrlanda’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

İrlanda'dan ne alınır sorusuna cevap aranırken bölgenin kültürel özelliklerini de incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bu sayede, ziyaretiniz esnasında hangi hediyeleri alabileceğinize kolay bir şekilde karar verebilirsiniz. Satın alacağınız hediyeler çok küçük dahi olsa, aldığınız kişileri mutlu edecek ve baktıkça hatırlanmanızı sağlayacaktır. İrlanda'dan alınacak hediyelik eşyalar, neyi meşhur, ne getirilir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

İrlanda'dan Ne Alınır?

Doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisi ile öne çıkan İrlanda, görüp gezilmesi gereken bir ülkedir. Görenleri büyüleyen bu ülkede hediyelik eşya alabileceğiniz çok sayıda işletme bulabilirsiniz. Satın alacağınız hediyeler içinde İrlanda peyniri başı çeker. Klasik peynirlerden çok farklı olan İrlanda peyniri, ağızda farklı bir tat bırakır. Peynirler arasında en çok tercih edilen cheddar adı verilen peynirdir.

İrlanda tarihinin simgesi Claddagh yüzüğüdür. Benzersiz bir görünüme sahip olan bu yüzük, ülkedeki en özel hediye olarak gösterilir. Yüzüğün üzerinde bir kalbi tutan iki el ve taç bulunur. Söz konusu yüzüğün, sadakati temsil ettiğine inanılır. Ülkenin hemen hemen tüm şehirlerinde bu yüzüğün satıldığı hediyelik eşya dükkânlarını bulabilirsiniz. Daha çok gümüş ürün satan işletmelerde bu yüzük satılır.

Ülkenin bilinen hediyelik parçalarından biri de waterford kristalidir. Çok özel süslemelere sahip olan bu kristal, üstün bir el emeği ile üretilir. Bardak, vazo ve şamdanlara kadar her türlü parçanın bu kristalden yapıldığını görebilirsiniz. Çay ya da su takımı ihtiyaçlarınız için waterford kristalinden yapılan ürünleri tercih edebilirsiniz.

Tüm Avrupa'da olduğu gibi İrlanda da çikolata çeşitleri ile meşhurdur. Özellikle İrlanda süt çikolatası, tatmanız gereken lezzetler arasındadır. Enfes tatları ile ilgi gören bu çikolataları sevdiklerinize ikram etmek için satın alabilirsiniz.

İrlanda'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

İrlanda'dan alacaklarınız sade süs eşyası ya da yeme-içme sektörü ile kısıtlı değildir. İrlanda'da çok meşhur olan Aran Adası balıkçı yaka kazakları, ülke kültürünün izlerini taşır. Aran Adası'nda yaşayan kadınların yün ip ile ördükleri bu kazakların tarihi 1900'lü yılların başlarına uzanır. Tamamen el işçiliği olan kazaklar büyük ilgi görür.

Tüvit kumaşından yapılan ceketler de İrlanda giyim kültürünün izlerini taşır. Koyun yünü ile yapılan bu ceketler, soğuktan koruma etkisi yüksek olan ürünlerdir. Kalın olmasının yanı sıra son derece yumuşak olan bu ceketlerin tarihi 19. Yy'ın başlarına uzanır. Satın aldığız ceketi hatıra olarak saklayabileceğiniz gibi aktif olarak kullanmayı da düşünebilirsiniz.