Irmak öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI'DA evinde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan (24), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 7 Haziran'da Merkez Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulmuştu. Olaya ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayın aydınlatılması için müfettiş görevlendirmişti. Genç öğretmene karşı darp ve mobbing iddiaları ile gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra görevden alındı. Yürütülen soruşturmada Koparan'ın cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde, ölümünden önce erkek arkadaşı Berat Aslan ile mesajlaştığı belirlendi. Aslan'ın da ifadesi alındı. Ancak mevcut deliller doğrultusunda Aslan'ın herhangi bir bağlantısına rastlanmadığından serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarında genç öğretmenin bir süredir psikiyatrik destek aldığı ortaya çıktı. Irmak Ayşe Koparan için dün Torbalı'da Sultan Abdülhamit Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Koparan'ın cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

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