Haberler Yaşam Haberleri İrtifa Ne Demek? Havacılıkta İrtifa Nedir, Ne İle Ölçülür ve Kaç Metreye Karşılık Gelir?
Giriş Tarihi: 17.4.2023 13:14 Son Güncelleme: 17.4.2023 13:14

İrtifa Ne Demek? Havacılıkta İrtifa Nedir, Ne İle Ölçülür ve Kaç Metreye Karşılık Gelir?

İrtifa ne demek sorusunu araştırdığınızda, söz konusu kelimenin daha çok havacılıkta kullanıldığını görürsünüz. Kelimenin, irtifa kaybetmek olarak kullanıldığı da bilinir. Peki, irtifa kaybetmek ne demek? Havacılıkta irtifa nedir sorusunu da bu eksende inceleyebilirsiniz. Yüksek irtifa ne demek diye de düşünebilirsiniz.İrtifa ne ile ölçülür ya da nasıl hesaplanır sorularını sizler için araştırdık.

İrtifa Ne Demek? Havacılıkta İrtifa Nedir, Ne İle Ölçülür ve Kaç Metreye Karşılık Gelir?

İrtifa ne demek kelimesinin temel anlamda cevabını araştırıyorsanız TDK sözlüğünden de yararlanabilirsiniz. İrtifa kaybetmek ne demek incelemesi için de söz konusu kaynaktan yararlanabilirsiniz. Havacılıkta irtifa nedir ya da yüksek irtifa ne demek soruları da merak edilenler arasındadır. İrtifa ne ile ölçülür, incelemesi de havacılıkta çok önemlidir. İrtifa nasıl hesaplanır gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

İrtifa Ne Demek?

İrtifa, daha çok havacılık terimleri içinde karşılaşacağınız bir kelimedir. Bu kelime havacılık kaynaklarının yanı sıra uçak yolcuğunda da karşınıza çıkabilir. Pilot, zaman zaman yolculara yaptığı bilgilendirmede, yolculuğun hangi irtifada seyrettiğinden bahseder.

İrtifa, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kaynakta irtifa, yükseklik, yükselti anlamına gelir. Havacılıkta kullanılan irtifa, uçağın hangi yükseklikte uçtuğunu ifade eden bir kavramdır.

İrtifa Ne İle Ölçülür?

İrtifa, feet olarak ifade edilen bir kavramdır. 1 feet de 0,3048 metreye eşittir. Doğal olarak feet, metreye göre daha hassas bir ölçü birimidir. Örneğin uçak yolculuğunuz esnasında pilot, yaptığı bilgilendirme duyurusunda uçağın 35.000 feet yükseklikten uçtuğu bilgisini veriyorsa, yerden yaklaşık 10.6 km yüksektesiniz demektir. Bunun yanında irtifa kelimesinin mecaz anlamlı kullanıldığını da görebilirsiniz.

  • Bu irtifaya sadece senin sayende geldim. (başarı ifade etmek için kullanılmış)
  • Yapılan binanın yüksekliği en fazla 45 feettir. (binanın yüksekliğinin yaklaşık 15 metre olduğu anlatılmıştır)

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İrtifa Ne Demek? Havacılıkta İrtifa Nedir, Ne İle Ölçülür ve Kaç Metreye Karşılık Gelir?
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