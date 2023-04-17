İrtifa Ne Demek? Havacılıkta İrtifa Nedir, Ne İle Ölçülür ve Kaç Metreye Karşılık Gelir?

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İrtifa Ne Demek?

İrtifa, daha çok havacılık terimleri içinde karşılaşacağınız bir kelimedir. Bu kelime havacılık kaynaklarının yanı sıra uçak yolcuğunda da karşınıza çıkabilir. Pilot, zaman zaman yolculara yaptığı bilgilendirmede, yolculuğun hangi irtifada seyrettiğinden bahseder.

İrtifa, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kaynakta irtifa, yükseklik, yükselti anlamına gelir. Havacılıkta kullanılan irtifa, uçağın hangi yükseklikte uçtuğunu ifade eden bir kavramdır.

İrtifa Ne İle Ölçülür?

İrtifa, feet olarak ifade edilen bir kavramdır. 1 feet de 0,3048 metreye eşittir. Doğal olarak feet, metreye göre daha hassas bir ölçü birimidir. Örneğin uçak yolculuğunuz esnasında pilot, yaptığı bilgilendirme duyurusunda uçağın 35.000 feet yükseklikten uçtuğu bilgisini veriyorsa, yerden yaklaşık 10.6 km yüksektesiniz demektir. Bunun yanında irtifa kelimesinin mecaz anlamlı kullanıldığını da görebilirsiniz.