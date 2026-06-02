İş adamına alacak meselesinden kurşun yağdırmış... Saldırının detaylarına SABAH ulaştı

Olayda kullanılan 9 mm çapındaki silah ele geçirilirken diğer silaha ulaşılmadı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. tutuklanırken, R.A., Ş.A. ve Z.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırı, Esenler Mahallesi Işılay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Şakir Kutluay'in bir kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ettiğini öğrenen fayans ustası A.A. kardeşi R.A., oğlu Ş.A. ve sıvacı ustası Z.Ö. kahvehaneyi bastı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada silahına sarılan A.A. herkesin gözleri önünde Şakir Kutluay'a kurşun yağdırdı. Kutluay, karnına aldığı kurşunla ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri otomobille uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

İş insanı Kutluay olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırganların kimliklerini tespit eden Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, A.A., R.A., Ş.A. ve Z.Ö.'yü saklandıkları yerde gözaltına aldı. Olayda kullanılan 9 mm çapındaki silah ele geçirilirken diğer silaha ulaşılmadı. Saldırganlar olayı alacak verecek meselesi yüzünden işlediklerini ileri sürdüler. İfadelerin ardından Adliye'ye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.A., Ş.A. ve Z.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.