İş adamı Berk Ekşioğlu’na kaçak yapı davası: Sit alanında kaçak yapıya 5 yıl hapis isteniyor

Ünlü iş adamı Berk Ekşioğlu'nun İzmir'de bulunan doğal sit alanına izinsiz şekilde tek katlı betonarme ev yaptırdığı ortaya çıktı. 2022 yılında yapılan bir ihbara iş adamı Berk Ekşioğlu'na ait olan ancak imara kapalı arsada yapılaşmaya gidildiği ifade edildi. Durumu inceleme altına alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerini inceleme yapması için görevlendirdi.

BAKANLIK RAPORU: SİT ALANINDA İMARLAŞMAYA GİDİLDİ

Bakanlık görevlileri tarafından yapılan incelemeler sonrasında olaya yönelik rapor hazırlandı. Raporda söz konusu alanın birinci derece doğal sit alanı içerisinde bulunduğu söz konusu yerde izinsiz olarak betonarme yapılaşmaya gidildiği ifade edildi. Raporu Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollayan Bakanlık konu hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bakanlığın göndermiş olduğu rapor incelemeye alındı. Soruşturma sonunda Berk Ekşioğlu'nun 2863 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği belirtilerek 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ünlü iş adamı geçtiğimiz günlerde hâkimliğe ifade verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemeye gelen ve yazılı ifade sunan Ekşioğlu söz konusu arsanın kendisine ait olduğunu ve kiraya verdiğini belirtti. Yurtdışında işletmecilik yaptığını ve söz konusu arsayı uzun zamandır görmediğini belirten iş adamı kiracısının arazisinde tarım yaptığını, herhangi bir imar kirliliğine neden olacak yapılaşmaya gidilmediğini söyledi.

TOPU KİRACISINA ATTI

Arazisinin birinci dereceden sit alanı olduğunu bilmediğini ve tapuda herhangi bir şerh bulunamadığını söyleyen Berk Ekşioğlu, söz konusu suç tarihlerinde kiracısının arsada işlem yaptığını kendisinin konuyla hiçbir alakasının bulunmadığını söyledi. Beraatını talep eden Berk Ekşioğlu ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi.