İş adamına kurşun yağmuru... Saldırının detaylarına SABAH ulaştı

Saldırı, Esenler Mahallesi Işılay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Şakir Kutluay'ın bir kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ettiğini öğrenen fayans ustası A.A. kardeşi R.A., oğlu Ş.A. ve sıvacı ustası Z.Ö. kahvehaneyi bastı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada iş adamı Şakir Kutluay ve A.A. herkesin gözleri önünde silahlarına sarıldı.

KARNINDAN YARALANDI

Ortalık savaş alanına dönerken Kutluay, karnına aldığı kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri otomobille kaçarken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

İş insanı Kutluay olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırganların kimliklerini tespit eden Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, A.A., R.A., Ş.A. ve Z.Ö.'yü saklandıkları yerde gözaltına aldı. Olayda kullanılan 9 mm çapındaki silah ele geçirilirken diğer silaha ulaşılmadı. Hastanede tedavisi devam eden Şakir Kutluay, şahıslarla ticari bir bağlantısının olmadığını aralarındaki tartışmanın köylüsü A.A. ile yaptıkları şakalaşma ile başladığını iddia etti"

TUTUKLANDI

İfadelerin ardından Adliye'ye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.A., Ş.A. ve Z.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.