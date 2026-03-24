İş adamından 60 milyon haraç isteyen şebeke çökertildi

Kepez ilçesinde gerçekleşen olayda, Y.A. isimli bir kişi, plakasız ve yüzleri kar maskeli iki şüphelinin kendisini uzun süre takip ettiğini ardından da pompalı av tüfeğiyle ateş edip kaçtığını, sonrasında ise yabancı GSM numarasıyla aranıp bunun bir uyarı niteliğinde olduğunu ve tehditle kendisinden 60 milyon TL talep edildiğini ifade ederek şikayetçi oldu.Şikayetin ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİLAHLI SUÇ ŞEBEKESİ ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada silahlı saldırgan motosikletli kar maskeli 2 kişinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Diğer şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda, şahısların silahlı suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Olayla ilgili KGYS ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi ve yapılan saha çalışmaları neticesi, silahlı saldırı eyleminde motosiklet ve silah ayarlayarak olay öncesi keşif yaptıkları tespit edilen 6 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şahıs ise tutuklandı.