İş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara cep harçlığına zam! Bakan Işıkhan İŞKUR desteğini açıkladı

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere yönelik cep harçlıklarının yükselmesinin ardından bir zam da iş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara ödenen cep harçlığına geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında sağlanan desteklere ilişkin önemli bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:
"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.🤝
Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.
⁇ ️İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına keçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.🤝— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 20, 2026
📌Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıkları 1 Ocak... pic.twitter.com/YyFDHC3KKY