İş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara cep harçlığına zam! Bakan Işıkhan İŞKUR desteğini açıkladı

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.🤝

Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.

Günlük cep harçlığı; 1.375 TL'ye,

14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL'ye yükseldi.