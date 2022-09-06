İş Bankası emekli promosyonu ücreti ve şartları Eylül 2022: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ücretleri temmuz zammından itibaren uçuşa geçti. Birçok vatandaş, emekli promosyon ödemeleri 2022 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Özellikile İş Bankası emekli promosyonu ücreti duyan vatandaşlar, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI
İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 1 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.
7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama'da geçerli 500 TL'ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL TAŞINIR?
Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşınabiliyor.