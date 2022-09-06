İş Bankası emekli promosyonu ücreti ve şartları Eylül 2022: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 1 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.