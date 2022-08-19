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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:29

İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL? İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022

İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022 için araştırmaları sürüyor. Pek çok emekli vatandaş bankaların emekli promosyon ücretlerini öğrenmek istiyor. Özellikle İş Bankası promosyon ücretinden yararlanmak isteyenler “İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bankası emekli promosyonu ücreti 2022.

İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL? İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı. Pek çok emeklinin promosyon ücreti alacağı tarihler de belli oldu. Bu noktada, "İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022 bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 27 Haziran ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.500 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 4.250 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL TAŞINIR?

Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşınabiliyor.

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İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL? İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022
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