İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL? İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı. Pek çok emeklinin promosyon ücreti alacağı tarihler de belli oldu. Bu noktada, "İş Bankası emekliye ne kadar veriyor, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından İş Bankası emekli promosyon ücreti 2022 bilgilerine ulaşabilirsiniz.