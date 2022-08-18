İş Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

İş Bankası emekli promosyonu için kampanyalarını duyurdu. Temmuz zammı ile birlikte başlayan emekli promosyonu kampanya şöleni, birçok bankada devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından İş Bankası da bu trende uydu. İş Bankası emekli promosyonu başvuru şartları kampanya ile duyuruldu. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar!