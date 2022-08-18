Haberler Yaşam Haberleri İş Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 16:00

İş Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları, emekli vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Temmuz ayında emekli maaşına zam gelmesi sonucu bankalar da promosyonları arttırdı. Türkiye’nin en köklü bankaları arasında yer alan İş Bankası, emekli promosyonu kampanyalarını yayımladı. Vatandaşlar da İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor sorusunu yöneltiyor. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar!

İş Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

İş Bankası emekli promosyonu için kampanyalarını duyurdu. Temmuz zammı ile birlikte başlayan emekli promosyonu kampanya şöleni, birçok bankada devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından İş Bankası da bu trende uydu. İş Bankası emekli promosyonu başvuru şartları kampanya ile duyuruldu. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte detaylar!

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası emeklilere ayrıcalık adlı kampanyası ile 2022 emekli promosyonları ücreti ve şartları açıkladı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olan vatandaşlar, mevcut maaşını İş Bankası'ndan almayı 27 Haziran ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında tercih ettikleri takdirde 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücretlerden feragat ediyor.

Emekli maaş aralığı 0 – 1499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 3.500 TL

Emekli maaş aralığı 1.500 – 2.499 TL olan vatandaşlara promosyon ödemesi 4.250 TL

Emekli maaş aralığı 2.500 ve üstü olan vatandaşlara promosyon ödemesi 5.000 TL yapılmaktadır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL TAŞINIR?

Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşınabiliyor.

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İş Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?
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