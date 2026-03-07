İş garantili bölümlerin kontenjanı artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), istihdam garantili bölümlerin kontenjanlarını artırmaya yönelik çalışma başlattı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bakanlıkların ilgili olduğu sektörlerdeki firmaların istihdam kapasitesini dikkate alan bir düzenleme içerisindeyiz. Dijital ve yapay zekâ temelli programlara yeni kontenjan talepleri olumlu karşılanacak. Bu süreçte üniversitelerin fiziki ve akademik kapasitelerini, Türkiye'nin istihdam yapısını, sektörlerin dönüşüm hızını, iş gücü piyasasındaki eğilimleri, gelecekte ortaya çıkması muhtemel meslek alanlarına bütüncül çerçevede bakılacak" diye konuştu. Son dönemde açılan bilişim temelli programlar için öğretim elemanı yetiştirilmesi adına somut adım atılacağını belirten Özvar, gerekli kadro kolaylığı için onay aldıklarını söyledi.