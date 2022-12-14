İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesi kombinleri seçimi yapmadan önce muhakkak gereken konular bulunmaktadır. İlk izlenim denilen olgu, o an gerçekleşen ve bir diğerinin sadece dış görünüşünüze bakarak sizin için pozitif ya da negatif olarak bir fikir oluşmasına denilmektedir. Kadınlar iş görüşmesine giderken ne giyilmeli ya da online iş görüşmesinde ne giyilir gibi soruların sebebi ilk 30 saniye içinde gerçekleşen karşımızdaki insanda yarattığımız imajdır. Bu nedenle iş görüşmesi kombinleri yaparken dikkatli olunmalıdır.
İş görüşmesinde ne giyilir konulu araştırmalardaki istatikler şunu söylemektedir; ilk izlenimlerin toplam %55'inin bir iş görüşmesi kombinleri tercihlerinize ve kapıdan içeri girme şeklinize oranla belirlenen bir sonuç iken, yöneticilerin işe alma oranının %65'i giysilerin benzeyen iki insan arasında tercih yaptırıcı etken olabileceği söylenmektedir. İş görüşmesi kombinleri seçimlerinizin, mülakat görüşmesinin büyük bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir.
İş görüşmesinde ne giyilir konusunda bir karar verirken, çalışmayı düşündüğünüz kurumu önemseyerek ilerlemeniz oldukça hassastır. Çoğu kurum ve şirket ortamı gelenekselden moderne her türden iş kıyafetlerine izin vermekte ve profesyonel bir imaj sergilenmesi beklenmektedir. Örneğin iş görüşmesine gelen bir kişide ilk dikkat etmeniz gerekenler; temiz bir görünüm, koku, şıklık ve özgüvendir.
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