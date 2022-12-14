Haberler Yaşam Haberleri İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:37 Son Güncelleme: 14.12.2022 09:37

İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesi kombinleri yapmadan önce bilinmesi gereken birkaç şey vardır. İlk izlenim, anında gerçekleşen ve başkasının sadece dış görüntünüze bakarak sizin için pozitif ya da negatif olarak bir fikir yürütmesine denmektedir. İş görüşmesinde hangi renk giyilmeli ya da iş görüşmesine giderken kot giyilir mi gibi düşüncelerin sebebi budur. Herkesin bilmesi gereken şudur, ilk izlenimler imaj için çok önemlidir. Bu nedenle iş görüşmesi kombinleri yaparken dikkat edilmelidir.

İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesi kombinleri seçimi yapmadan önce muhakkak gereken konular bulunmaktadır. İlk izlenim denilen olgu, o an gerçekleşen ve bir diğerinin sadece dış görünüşünüze bakarak sizin için pozitif ya da negatif olarak bir fikir oluşmasına denilmektedir. Kadınlar iş görüşmesine giderken ne giyilmeli ya da online iş görüşmesinde ne giyilir gibi soruların sebebi ilk 30 saniye içinde gerçekleşen karşımızdaki insanda yarattığımız imajdır. Bu nedenle iş görüşmesi kombinleri yaparken dikkatli olunmalıdır.

İş Görüşmesinde Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir konulu araştırmalardaki istatikler şunu söylemektedir; ilk izlenimlerin toplam %55'inin bir iş görüşmesi kombinleri tercihlerinize ve kapıdan içeri girme şeklinize oranla belirlenen bir sonuç iken, yöneticilerin işe alma oranının %65'i giysilerin benzeyen iki insan arasında tercih yaptırıcı etken olabileceği söylenmektedir. İş görüşmesi kombinleri seçimlerinizin, mülakat görüşmesinin büyük bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir.

Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesinde ne giyilir konusunda bir karar verirken, çalışmayı düşündüğünüz kurumu önemseyerek ilerlemeniz oldukça hassastır. Çoğu kurum ve şirket ortamı gelenekselden moderne her türden iş kıyafetlerine izin vermekte ve profesyonel bir imaj sergilenmesi beklenmektedir. Örneğin iş görüşmesine gelen bir kişide ilk dikkat etmeniz gerekenler; temiz bir görünüm, koku, şıklık ve özgüvendir.

Kadınlar iş görüşmesine giderken ne giymeli, iş görüşmesine giderken kot giyilir mi bunları aşağıda listeden inceleyebilirsiniz;

  • Kadınlar çoğunlukla etek ya da pantolonlu bir takım kombin tercih edebilirler. Böylelikle çok daha profesyonel bir imaj sergilenmiş olmaktadır.
  • Kendinizi kıyafetinizin içinde şık ve rahat hissetmelisiniz, aksi taktirde kıyafetinizin size hissettirdiği yüzünüze yansıyacak ve kendinizi yanlış ifade edeceksiniz.
  • Klasik olmak şartıyla ceket ve etek, pantolon ve crop tarzı iş görüşmesi kombinleri yapılabilmektedir. Klasik bir kombin tercih etmeniz sizi o kuruma saygı duyduğunuzu gösterecektir. Böylece imajınız bir anda artmış olacaktır.
  • Profesyonel bir imaj sergilemek için kot takım pantolon vs günlük giysiler hoş karşılanmaması yüksek bir ihtimaldir. Bunun yerine kumaş bir pantolon ve şık bir ceket kullanılabilmektedir.
  • Pantolon üzerine şık bir bluz her zaman kurtarıcı görevini almaktadır.

Erkekler iş görüşmesine giderken ne giymeli, online iş görüşmesine ne giyilir bunları aşağıda yer alan maddelerden inceleyebilirsiniz;

  • Erkekler başvuru yaptıkları bölüme uygun giyinmelidirler. Bunun nedeni ise ciddiyetlerini karşısındaki kişiye aktarmaları gerektiğidir.
  • Erkekler için iş görüşmesi kombinleri için takım elbise her zaman kurtarıcı bir parça olmuştur.
  • İş görüşmesinde hangi renk giyilmeli hassasiyeti erkeklerde de oldukça önemlidir. Siyah yoğunlukta bir takım elbise yerine toprak tonlarında bir takım elbise çok daha şık ve naif duracaktır.
  • Erkeklerin kıyafet tercihinde şıklık deyince akla ilk olarak ceket geliyor fakat gömlek tercihi de oldukça etkili bir karar olmaktadır.
  • Pantolon seçimleri her zaman kumaş ya da keten olmalıdır. Rahatlık her zaman ön planda tutulmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Asgari ücret 2023'te yeniliklerle geliyor! Asgari ücret zammı tüm maaşları etkileyecek
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
KISMETSE OLUR PROGRAMI YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA