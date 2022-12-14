İş Görüşmesinde Ne Giyilir? Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesi kombinleri seçimi yapmadan önce muhakkak gereken konular bulunmaktadır. İlk izlenim denilen olgu, o an gerçekleşen ve bir diğerinin sadece dış görünüşünüze bakarak sizin için pozitif ya da negatif olarak bir fikir oluşmasına denilmektedir. Kadınlar iş görüşmesine giderken ne giyilmeli ya da online iş görüşmesinde ne giyilir gibi soruların sebebi ilk 30 saniye içinde gerçekleşen karşımızdaki insanda yarattığımız imajdır. Bu nedenle iş görüşmesi kombinleri yaparken dikkatli olunmalıdır.

İş Görüşmesinde Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir konulu araştırmalardaki istatikler şunu söylemektedir; ilk izlenimlerin toplam %55'inin bir iş görüşmesi kombinleri tercihlerinize ve kapıdan içeri girme şeklinize oranla belirlenen bir sonuç iken, yöneticilerin işe alma oranının %65'i giysilerin benzeyen iki insan arasında tercih yaptırıcı etken olabileceği söylenmektedir. İş görüşmesi kombinleri seçimlerinizin, mülakat görüşmesinin büyük bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir.

Kadın ve Erkek İçin İş Görüşmesi Kombini Fikirleri

İş görüşmesinde ne giyilir konusunda bir karar verirken, çalışmayı düşündüğünüz kurumu önemseyerek ilerlemeniz oldukça hassastır. Çoğu kurum ve şirket ortamı gelenekselden moderne her türden iş kıyafetlerine izin vermekte ve profesyonel bir imaj sergilenmesi beklenmektedir. Örneğin iş görüşmesine gelen bir kişide ilk dikkat etmeniz gerekenler; temiz bir görünüm, koku, şıklık ve özgüvendir.

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Kadınlar çoğunlukla etek ya da pantolonlu bir takım kombin tercih edebilirler. Böylelikle çok daha profesyonel bir imaj sergilenmiş olmaktadır.

Kendinizi kıyafetinizin içinde şık ve rahat hissetmelisiniz, aksi taktirde kıyafetinizin size hissettirdiği yüzünüze yansıyacak ve kendinizi yanlış ifade edeceksiniz.

Klasik olmak şartıyla ceket ve etek, pantolon ve crop tarzı iş görüşmesi kombinleri yapılabilmektedir. Klasik bir kombin tercih etmeniz sizi o kuruma saygı duyduğunuzu gösterecektir. Böylece imajınız bir anda artmış olacaktır.

yapılabilmektedir. Klasik bir kombin tercih etmeniz sizi o kuruma saygı duyduğunuzu gösterecektir. Böylece imajınız bir anda artmış olacaktır. Profesyonel bir imaj sergilemek için kot takım pantolon vs günlük giysiler hoş karşılanmaması yüksek bir ihtimaldir. Bunun yerine kumaş bir pantolon ve şık bir ceket kullanılabilmektedir.

Pantolon üzerine şık bir bluz her zaman kurtarıcı görevini almaktadır.

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