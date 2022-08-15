İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Aslıhan Sinem’in babası: Adalet istiyoruz

İzmir'de 26 Temmuz'da iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek kızının vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini belirten baba Çiçek "Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi. Kızının bulunduğu yerde birçok kişinin alkol aldığını ifade eden Çiçek, "Otoyol kenarı. Orada bir motosikletliyi fark ediyorlar. Polis duruyor, 5 adım yakınında da kızım yerde yatıyor.Kızım şuursuzca 'Diğerleri nerede, beni taciz etmeye kalkıştılar' diye bağırmış. 2-3 isim söylüyor. Bunlardan biri motosikletli Burak Kaya. Savcının talebi ile bıçaklı gasptan bu kişi tutuklanıyor. Diğerleri nerede? Kızımın iş görüşmesi sonrası iki kız arkadaşıyla, Bornova'da kahve içtiğini öğrendim. Onların da ifadesi çelişkili. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin" dedi. Sinem'in gözü yaşlı babaannesi Fatma Çiçek (62) de "İş görüşmesi sonrası kız arkadaşlarıyla beraber kahve içmiş. Arkadaşları 'Çok sinirliydi' falan demişler. Vücudunda yoğun miktarda uyuşturucu çıktı. Böbrekleri iflas etti. Adaletin yerini bulmasını, kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum" diye konuştu. DHA