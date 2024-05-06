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Giriş Tarihi: 6.5.2024 09:38 Son Güncelleme: 6.5.2024 10:23

İş insanı Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti

İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde kurulu bulunan Sude Havacılık isimli firmanın sahibi Necmi Şahin, iddialara göre yeni aldığı iş makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
İş insanı Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Sude Havacılık isimli firmanın sahibi iş insanı Necmi Şahin, iddialara göre Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde, yeni aldığı iş makinesini kontrol ettiği esnada, içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci iş kazasında kurtarılamayan Şahin'in ölümü, sektörde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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İş insanı Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti
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