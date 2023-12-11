İş insanı Serdar Sözbir silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı: O şüpheli hakkında flaş gelişme!

Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı. Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SAĞA SOLA ATEŞ EDENİ UYARMIŞ

Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı." dedikleri iddia edildi. Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın Bora S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Husumetli olduğum kişiler vardı. Havaya ateş ettim. O sırada aracıyla geçen biri 'Kim ateş etti.' diyerek küfretti. Tartışma sırasında ateş ettim." dediği öne sürüldü. Bora S'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

İŞ ADAMI SÖZBİR AİLESİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

İş adamı Serdar Sözbir, bundan iki yıl önce Üsküdar'daki Sözbir Oteli'nin hisseleri konusunda 2 kardeşiyle mahkemelik olmuştu. Bu süreçte otel kapanmıştı. Kapanan otelde fenomen dizi olan Kurtlar Vadisi başta olmak üzere Binbir Gece masalları, Kızıl Elma, Aşk Kırmızı gibi birçok dizilerinin çekimleri yapılmıştı.