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Giriş Tarihi: 5.4.2024 11:14

İş insanının şüpheli ölümü: Evinden 50 metre uzaklıkta...

Kocaeli'de inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik, evinden 50 metre uzaklıkta aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu. Kalp masajı yapılan Mamik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
İş insanının şüpheli ölümü: Evinden 50 metre uzaklıkta...

Olay, Kocaeli Derince'nin Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş insanının şüpheli ölümü: Evinden 50 metre uzaklıkta...
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