İş kazası can aldı

Şehitkamil ilçesinin 60336 Nolu sokakta bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Muhammet Şahin Yılmaz'ın üzerine iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Yılmaz 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.