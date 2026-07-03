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Giriş Tarihi: 3.07.2026 16:56

İş kazası can aldı

Gaziantep’te üzerinde iş aracı düşen 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İş kazası can aldı
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Şehitkamil ilçesinin 60336 Nolu sokakta bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Muhammet Şahin Yılmaz'ın üzerine iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Yılmaz 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

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İş kazası can aldı
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