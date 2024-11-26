İş Kazası Hangi Kanun Kapsamında İncelenmektedir? İş Kazası Kapsamı Hangi Kanun Maddesinde Belirlenmiştir?

İş kazası, hem çalışanın hem de işverenin ciddi yükümlülüklerini beraberinde getiren bir durumdur. İş kazalarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine sıkı bir şekilde uyulmalı, meydana geldiğinde ise yasal süreçlere uygun şekilde hareket edilmelidir. Böylelikle çalışanların güvenliği sağlanır. İş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir, iş kazası kapsamı hangi kanun maddesinde belirlenmiştir sorularıyla bu haklarınızı öğrenmek oldukça kolaydır.

İş Kazası Hangi Kanun Kapsamında İncelenmektedir?

Türkiye'de iş kazaları, ağırlıklı olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenir. Bunun yanında, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallar ise 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir.

• 5510 Sayılı Kanun: Bu kanun, iş kazası sonucunda çalışanlara ve hak sahiplerine sağlanacak sosyal sigorta haklarını, tazminat yükümlülüklerini ve işverenin sorumluluklarını ele alır. İş kazası kavramı bu kanun kapsamında tanımlanmıştır.

• 6331 Sayılı Kanun: İş kazalarının önlenmesi, iş yerinde güvenli bir ortam sağlanması ve iş sağlığı ile güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması konularını kapsar.

Bu iki kanun, iş kazalarının hem önlenmesi hem de meydana geldikten sonra alınacak yasal ve mali önlemleri birlikte düzenler.

İş Kazası Kapsamı Hangi Kanun Maddesinde Belirlenmiştir?

İş kazaları, hem çalışanların hem de işverenlerin hayatını olumsuz etkileyen önemli bir sorun olduğu için, Türk hukuku bu konuda oldukça kapsamlı bir düzenleme yapmıştır.İşverenlerin ve çalışanların bu kanun hükümlerine uygun hareket etmeleri, iş kazalarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

İş kazaları, sadece 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmemektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da iş kazalarının önlenmesi ve işçilerin güvenliğinin sağlanması konusunda önemli düzenlemeler içermektedir. Bu kanun, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alacakları tedbirleri belirlemekte ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli denetimleri yapmaktadır.