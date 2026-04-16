İş kazasında can kaybı 2’ye yükseldi

Olay, saat 14.30 sıralarında fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesine sepet aparatı takılmadan çalışanlar çatallar yardımıyla yukarı kaldırıldı. Bu sırada çatalların kayması sonucu iş makinesi devrildi ve işçiler T.K. ile V.Y. ağır yaralandı.

İLK AÇIKLAMADA 1 KAYIP VARDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan işçilerden T.K., kaldırıldığı Lüleburgaz'daki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ACI HABER GELDİ: SAYI 2 OLDU

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer işçi V.Y.'den de kötü haber geldi. V.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili jandarma ve savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürerken, kazada ihmal olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yaşanan gelişme, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.