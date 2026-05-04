İş makinesi can aldı!

Olay, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde meydana geldi. Soğukpınar Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan M.G., çalışma yaptığı sırada arazide bulunan 65 yaşındaki Mehmet Sarıkaya'ya çarptı. İddiaya göre, çevrede bulunanların uyarılarına rağmen iş makinesine fazla yaklaşan Sarıkaya, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ekipler, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından iş makinesi operatörü M.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!