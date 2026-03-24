İş makinesi yıkım sırasında yandaki apartmanın duvarını yıktı

Olay İnönü Mahallesi Tolga Caddesinde bulunan bir binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımına başlandı. Bu sırada iş makinesi, binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin duvarlarına zarar verdi. İş makinesinin müdahalesi sırasında yıkılan tuğlalar dairenin yatak odasına doldu; duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Ev sahibi Rıfat Akkoca yıkım sırasında duvarlarda ve taşıyıcı kolonda çatlaklar oluştuğunu söyledi. Duvar yıkım firması tarafından onarılırken, duvarlarda oluşan çatlaklar nedeniyle daire sahipleri apartmanı tahliye etti.

'YIKIM YAPARKEN EVİN DUVARINI YIKIP KUŞLARI UÇURTTULAR"

Delinen duvarda kafes bulunduğunu ve kuşlarının kaçtığını söyleyen apartman sakinleri yan binanın yıkımı yapılırken evlerinin duvarının yıkıldığını ve çatlaklar oluştuğunu evin sallanmasından dolayı tahliye etmek zorunda kaldıklarını söylediler.