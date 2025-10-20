Haberler Yaşam Haberleri İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:36

İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1,5 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde oyun oynarken yoldan geçen iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı Küptepe (Tiftil) kırsal mahallesinde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış bu sırada köy yolundan geçen kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Köyde büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Küçük Ahsen Kış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz