İş makınesiyle enkaz kaldırıyor

Balıkesir'de kepçe operatörlüğü yapan Mehmet Karakuş (42), Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğündeki depremde Nurhak ilçesinde yaşayan annesi Fatma Karakuş (67) ile babası Ali Karakuş'u (80) kaybetti. Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Ali Karakuş ile eşi Fatma Karakuş'un yaşadığı müstakil ev yıkıldı.Olayı İstanbul'da öğrenen kepçe operatörü oğulları Mehmet Karakuş, yola çıktı. Mahalleye gelen Karakuş, depremde hayatını kaybeden anne ve babasını enkaz altından çıkardı. Ailesini toprağa verdikten sonra mahalleden ayrılmayan Karakuş, iş makinesiyle enkaz kaldırma çalışmalarında yer alıyor. Mahalleliye yardım için enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan Karakuş, "Annem ve babamı enkazdan kendi ellerimle çıkardım. 'Ben nereye gideyim? Köy benim. Ben bu enkazı kaldıracağım' dedim" diye konuştu. AA