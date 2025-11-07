İş yeri kurşunlayan 6 kişi yakalandı! Azmettirici cezaevinden çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, soruşturma kapsamında 87 işyeri ve 39 MOBESE kamerasına ait toplam 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin Gebze ilçesinden Gölcük'e gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve ardından yeniden Gebze'ye döndükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kurşunlama olayını E.K. (SSÇ) ve B.E. (SSÇ) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. F.K., Ş.N.K. ve Ç.K. isimli şahısların suça iştirak ettiği, olayın azmettiricisinin ise cezaevinde bulunan M.E. isimli kişi olduğu tespit edildi. E.K., B.E. ve Ç.K. isimli şahıslar 3 Kasım 2025'te, Ş.N.K. ve F.K. ise 4 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım 2025'te adli mercilere sevk edildi. Ş.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K., B.E., Ç.K. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.