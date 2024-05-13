İş yerinde 9 kedi ölüsü bulunmuştu... 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği yer adlı. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun iddianamede yer aldı. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Taraf avukatları Ve hayvan severler duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme sanık Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezasında artırım uygulayarak 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.