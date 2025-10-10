Saldırganlar 41 yaşındaki Metin Dolançay’ı vurmuştu: Esenler’deki cinayetin ardından borç husumeti çıktı!

Esenler Menderes Mahallesi 369 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde 31 Temmuz günü meydana gelen olayda, motosikletle gelen 2 şüpheliden biri içeriye doğru ateş ederek 41 yaşındaki Metin Dolançay'ı vurdu. Saldırganlar olayın hemen ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dolançay hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.