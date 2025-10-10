Saldırganlar 41 yaşındaki Metin Dolançay’ı vurmuştu: Esenler’deki cinayetin ardından borç husumeti çıktı!

Esenler Menderes Mahallesi 369 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde 31 Temmuz günü meydana gelen olayda, motosikletle gelen 2 şüpheliden biri içeriye doğru ateş ederek 41 yaşındaki Metin Dolançay'ı vurdu. Saldırganlar olayın hemen ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dolançay hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SİLAH SESİ DUYDUM YERDE YATIYORDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, iş yerinde çalışan F.T. ile yapılan görüşmede; maktul şahıs ile birlikte çalıştıklarını, olay anında farklı bir odada bulunduğunu, silah sesi duyması üzerine odadan çıktığını, maktul şahsı yaralı halde gördüğünü söyledi.
MOTORA BİNİP KAÇTI
Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmaların devamında ve incelenen kamera görüntülerinde; siyah kasklı, siyah giyimli bir şahsın işyeri içerisine doğru ateş ettiği, daha sonra sokak üzerinde kendisini bekleyen üzerinde siyah kask bulunan bir şüpheli şahsın kullanımındaki motosiklete binip olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olay yerinden 3 adet 9 mm kovan elde edilmişti.
ALACAK VERECEK HUSUMETİ ÇIKTI
Devam eden çalışmalarda motosikletli saldırganların 20 kilometre yol gidip Küçükçekmece'de bir yere geldikleri oradan ticari taksi ile Bahçeşehir'e geçtikleri belirlendi.
Olayda silahı kullanan 19 yaşındaki şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli Yakup Serkan Z. gözaltına alındı. Aralarındaki alacak verecek meselesinden yaşandığı öğrenilen cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.