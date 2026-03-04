Haberler Yaşam Haberleri İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan adam öldü
Giriş Tarihi: 4.03.2026 13:12

Adana'da 39 yaşındaki Yusuf Çelik, PVC atölyesinde çalıştığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir PVC atölyesinde meydana geldi. Yusuf Çelik, önceki gün sabah saatlerinde iş yerinde çalıştığı sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

