İş yerini imalathaneye çevirmiş! Zehir taciri tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir depoya baskın düzenlendi. Özel harekât polisleri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı baskında fabrika gibi bir alanın deposunda düzenlenen bölümde hint keneviri ekildiği ortaya çıktı.

Şüphelinin kurduğu havalandırma ve ışıklandırma sistemiyle uyuşturucu ekimi yaptığı belirlenen operasyonda 240 kök hint keneviri, 51 gram skunk ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör