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Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:44 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:19

İşadamı Tarık Ziyal'in acı günü: Gündüz mağaza açtı, gece kalp krizi geçirdi!

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
İşadamı Tarık Ziyal’in acı günü: Gündüz mağaza açtı, gece kalp krizi geçirdi!

Moda sektörünün ünlü markası Batik ve Tiffany'yi de bünyesinde bulunduran Ziyal Şirketler Grubu'nun patronu Tarık Ziyal'in ikiz oğullarından 38 yaşındaki Emir Ziyal, kalp krizine yenik düştü.

Ankara'ya eşi Seda Ziyal ile birlikte yeni mağaza açmak için giden Emir Ziyal'in kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldğı öğrenildi. Ziyal'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Emir Ziyal'in genç yaşta ani ölümü başta ailesi olmak üzere iş dünyasını sarstı. Emir Ziyal'in cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardında son yolculuğuna uğurlanacak.

Emir Ziyal'in, Emre adında ikiz kardeşi var. Biri Batik, diğeri de Tiffany'nin genel müdürlük koltuğunda oturan ikizler, Türkiye'nin ünlü kebapçılarından Tike'nin Bodrum Palmarina'da bir şubesini açmıştı. Hayatını kaybeden Emir Ziyal'in 2 buçuk yaşında Barış Mert adında bir oğlu var. Tiffany Genel Müdürü Emir Ziyal daha önce verdiği röportajda, Tiffany firmasının hikâyesini şöyle anlatmıştı:

Tiffany&Tomato markası, hedef kitlesine bakıldığında; şehirli, eğitimli, modern, sosyal hayatı hareketli gençlere ve kendini genç hisseden herkese hitap etmektedir. 1990'lı yıllardan günümüze kadar süregelen yoğun etkinliği ile perakende sektörüne damgasını vurmuş ve yıllar içerisinde günün trendlerini benimseyen, yenilikleri takip eden gençliğin modasına yön veren bir dünya markası haline gelmiştir. 2012 yılında bünyemize katıldıktan sonra markanın konseptini ve koleksiyonunu yenileyerek, vizyonunu daha da yukarılara çektik. Günümüzde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımız ve online alışveriş sitemiz ile modayı takip eden herkese trendleri ulaştırıyoruz.

Emir Ziyal'in cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardında Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Aile taziyelerini ise Hilton Otel Kozyatağı'nda kabul ediyor.

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İşadamı Tarık Ziyal'in acı günü: Gündüz mağaza açtı, gece kalp krizi geçirdi!
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