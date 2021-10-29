İşadamı Tarık Ziyal’in acı günü: Gündüz mağaza açtı, gece kalp krizi geçirdi!

Tiffany&Tomato markası, hedef kitlesine bakıldığında; şehirli, eğitimli, modern, sosyal hayatı hareketli gençlere ve kendini genç hisseden herkese hitap etmektedir. 1990'lı yıllardan günümüze kadar süregelen yoğun etkinliği ile perakende sektörüne damgasını vurmuş ve yıllar içerisinde günün trendlerini benimseyen, yenilikleri takip eden gençliğin modasına yön veren bir dünya markası haline gelmiştir. 2012 yılında bünyemize katıldıktan sonra markanın konseptini ve koleksiyonunu yenileyerek, vizyonunu daha da yukarılara çektik. Günümüzde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımız ve online alışveriş sitemiz ile modayı takip eden herkese trendleri ulaştırıyoruz.