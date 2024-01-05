İşadamına otoparkta kurşun

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuvar ticareti yaptığı belirtilen Abdülkadir Altuğrul, geçen çarşamba akşamı işten çıktıktan sonra oturduğu siteye geldi. Otoparka giren Altuğrul, aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı. O esnada arkasından yanaşan tıbbi maskeli bir kişi ensesine silahla 2 el ateş etti. Altuğrul kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyan site sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Abdülkadir Altuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaydan kısa bir süre sonra, olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuğrul'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayeti aydınlatmak üzere kamera görüntülerini toplayan polisler Altuğrul'un iş ilişkileri de mercek altına aldı.