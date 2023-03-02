İsar Ne Demek? Dinde İsar Ne Anlama Gelir, Kuran’da Nasıl Geçer?

İsar ne demek araştırmasında öncelikle Türkçe sözlüklerden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda ön planda tutulacak kaynak TDK sözlüğüdür. Dinde îsâr ne demek sorusunu da bu kaynaklardan araştırabilirsiniz. Tasavvuf eserlerinde de isar kelimesinin yaygın şekilde geçtiğini göreceksiniz. Kuranda îsâr nasıl geçer sorusunun cevabı da bu eserlerde yer alır. Îsâr anlamı ve konunun merak edilen tüm ayrıntıları yazımızın devamında.

İsar Ne Demek?

İsar kelime anlamı itibariyle çok özel bir yere sahiptir. Müslüman dünyasında isar kelimesinin ifade ettiği anlam çok büyüktür. Söz konusu kelimenin günlük hayatta da yaygın şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Kelimenin anlamı bilindiğinde cümle içinde kullanımı da çok daha kolay olacaktır.

İsar Arapça kökenli bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin Türkçede tam olarak karşılığı yoktur. İsar kelimesine karşılık gelen Türkçe sözcük cömertliktir. Fakat bu kelime temel anlamda kullanılan cömertlik kelimesinden farklı bir anlam içerir. İsar, kendi ihtiyacı olmasına rağmen cömertlik yapmayı ifade eder. Yani isar, cömertlikte ulaşılacak son noktadır.

Dinde Îsâr Ne Demek?

Dini kaynaklarda isar kelimesi, isar sahibi olmak şeklinde de kullanılır. İsar sahibi olmak, cömertlikte üst seviyeye ulaşmak anlamına gelir. Kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen başkalarına ile paylaşan, isar sahibi olmuş demektir. Kişi her şeyden önce başkalarını düşünür.

Haşr Suresi 59/9. Ayette isar sözcüğüne yer verilmiştir. Söz konusu ayette Yüce Rabbimiz "ihtiyaç içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih ederler" şeklinde isar kelimesine atıfta bulunulmuştur. Birçok hadiste de Peygamber Efendimiz (S.A.V.) isar olmanın önemine vurgu yapmış ve ümmetini bu konuda bilinçlendirmiş ve yönlendirmiştir. İsar sahibi olmanın hayatın amacı olduğunu söyleyebiliriz. Dinimizde isar kelimesinin çok özel yeri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.