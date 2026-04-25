İşbilmezlik İzmir tarihinin en büyük projesini vurdu

İZBB'ye bağlı şirketlerde çalışan 20 binin üzerinde işçiye ikramiye ve sosyal haklarını dahi ödemekte zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü mali krizden Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından birisi olan Buca Metrosu da nasibini aldı.

İZMİR TARİHİ'NİN EN BÜYÜK YATIRIMI OLACAKTI AMA…

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer'in 14 Şubat 2022'de 'İzmir Tarihinin En büyük yatırımı' diye lanse ederek temelini attığı Buca Metrosu, mali kriz kurbanı oldu.

750 İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı iş karşılığı yüklenici firmaya yaklaşık 7 milyar lirayı bulan hak edişlerini ödemeyince yapım işini üstlenen Gülermak Firması iddiaya göre şantiyelerde çalışan 750'ye yakın işçiyi ücretsiz izne çıkartıp hat üzerindeki çalışmaları durdurdu. Yaşanan şok gelişme sonrası yüklenici firma ile belediye yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmelerden de şu ana kadar bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

NARLIDERE METROSUNU DA AYNI FİRMA YAPMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) aldığı 125 milyon Euroluk krediyle çalışmalarına başlanan Buca Metrosu'nda yüklenici firma Gülermak, yapımını tamamladığı Üçkuyular-Narlıdere Metrosu'ndaki ekip ve makinaları Buca Metrosu'na nakletmişti. Uzun süredir devam eden çalışmalar sırasında Büyükşehir Belediyesi, yaşanan mali sorunlar nedeniyle fasıllar halinde verilen kredilerin geri dönüşlerinde sorun yaşadı. Uzun vadeli, kademeli verilen kredilerin taksitlerinde yaşanan gecikme ve borçlar sebebiyle uluslararası kredi kuruluşları yeni sözleşmelere yanaşmadı. Durum böyle olunca İZBB, yüklenici firmaya yaptığı iş karşılığı ödemesi gereken hakkedişleri ödeyemedi. Ödeme dengesinde yaşanan kriz, inşaatların durmasına neden oldu.

FİRMAYA HAKEDİŞLERİ ÖDENMEDİ, BORÇ 7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gülermak'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alacağı rakamın yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğu ifade edilirken firmanın tünel yapımında kullanılan ekipmanlarla bazı araçlarını şantiye sahasından çektiği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali sorunlarıyla başlayan ödeme dengesindeki problemler sonucunda şirket alacaklarını tahsil etmek için uyarıda bulunsa da sonuç değişmedi.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

İleriki günlerde İZBB'nin içine düştüğü mali krizi aşamaması halinde çalışmaları durduran Gülermak'ın taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı fesih yoluna gidebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.

İZBB SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Buca Metrosunda yaşananlar belirsizliğini korurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sessiz kalması dikkat çekti. SABAH'ın telefonla ulaşmaya çalıştığı İZBB'nin raylı sistemlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Hakan Uzun geri dönüş yapmayarak Buca metrosu ile ilgili sorulara sessiz kalmayı tercih etti.

TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU ATMIŞTI

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir Tarihinin en büyük yatırım'ı diye lanse ettiği Buca Metrosunun temelini dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu atmıştı.

529 MİLYON LİRALIK FARK TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Buca Metrosu'nun yapımı kadar ihale süreci de o dönem çok konuşulmuştu. Yapı Merkezi- Nurol ortak konsorsiyumu 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi sunmasına rağmen ihale 3 milyar 921 milyon 481 bin lira ile en düşük ikinci teklifi veren Gülermak Firmasında kalmıştı. İhalenin 529 milyon lira daha fazla teklif sunan Gülermak Firmasında kalması o süreçte kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. 529 milyon liralık fark Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporlara da konu olmuştu. Denetçiler hazırladıkları raporlarda sorumlular hakkında yasal süreç başlatılması yönünde görüş belirtmişti.

4 YILDA HİZMETE GİRECEKTİ

İzmir kent içi toplu ulaşımına nefes aldırması öngörülen projenin toplam uzunluğu 13.5 kilometre olarak planlanmış, hat üzerinde 11 istasyonun yapımı öngörülmüştü. Üçyol, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek olan hattın 4 yıl içinde tamamlanması planlanmıştı. Proje hizmete açıldığında günde 400 binden fazla yolcu taşınması öngörülüyordu.