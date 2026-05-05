İşçi servisi uçuruma yuvarlandı: 2’si ağır 16 yaralı

Şehitkamil ilçesindeki Küsget Sanayi Sitesi'nden Mavikent istikametine seyir halinde olan 27 S 4792 plakalı işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.