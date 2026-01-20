Haberler Yaşam Haberleri İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 19 yaralı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:02 Son Güncelleme: 20.01.2026 10:13

Çerkezköy’de iki işçi servisi Hükümet caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Hükümet caddesi üzerinde meydana geldi. Altıyol Kavşağı istikametine giden R.S. yönetimindeki işçi servisi ile, Halk eğitim merkezi istikametine giden Ü.Ş. idaresindeki 59 S 8618 plakalı başka bir işçi servisi kafa kafaya çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından iki serviste bulunan 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

