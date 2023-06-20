İşçiler, fırtınada uçan çatıdan düştü

EdirneOrganize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, fırtına ve sağanağa yakalandı. Çatıdaki 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden Özağıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yağış nedeniyle bazı fabrikaları ise su bastı. İtfaiye ve İl Özel İdare ekipleri, fabrikalarda su tahliyesi gerçekleştirdi. Yaralanan işçilerden Yılmaz Üstündağ, "Anlık oldu her şey, nereden geldiğini biz de anlamadık. Bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.