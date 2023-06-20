Haberler Yaşam Haberleri İşçiler, fırtınada uçan çatıdan düştü
Giriş Tarihi: 21.6.2023

İşçiler, fırtınada uçan çatıdan düştü

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
İşçiler, fırtınada uçan çatıdan düştü
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, fırtına ve sağanağa yakalandı. Çatıdaki 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden Özağıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yağış nedeniyle bazı fabrikaları ise su bastı. İtfaiye ve İl Özel İdare ekipleri, fabrikalarda su tahliyesi gerçekleştirdi. Yaralanan işçilerden Yılmaz Üstündağ, "Anlık oldu her şey, nereden geldiğini biz de anlamadık. Bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçiler, fırtınada uçan çatıdan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA