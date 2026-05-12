Haberler Yaşam Haberleri İşe başladığı gün hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.05.2026

Samsun'da balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün işyerinin karşısında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Hatun Kabadayı (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi ve oğlunun olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı'nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. AA
#SAMSUN

