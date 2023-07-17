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Giriş Tarihi: 17.7.2023 19:00 Son Güncelleme: 17.7.2023 20:41

‘İşe gidiyorum’ dedi, ağaca asılı cesedi bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır’ın (27), elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bulundu.

İLKER ŞAHİN
‘İşe gidiyorum’ dedi, ağaca asılı cesedi bulundu

Erdemoğlu Mahallesi'nde oturan Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek için evden çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır'a ulaşılamadı.

Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, Sait Sağır'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayı haber alıp hastaneye gelen Sağır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri, Sağır'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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‘İşe gidiyorum’ dedi, ağaca asılı cesedi bulundu
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