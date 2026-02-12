İşe gitmek isterken yanlışlığın kurbanı oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit (23), 3 Şubat sabahı 06.30 sıralarında, işe gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Bu sırada park halindeki bir otomobilde bekleyen 3 kişi, Sinan Ümit'i kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

HEDEF YAN BİNADAKİ BİR GENÇTİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganların Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın liderliğindeki organize suç örgütü üyesi İ.B., B.T. ve E.M. olduğunu ve tetikçi olarak Antalya, Kocaeli ve Batman'dan getirildiklerini tespit etti. Saldırganların Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir çiftlikte saklandıklarını belirleyen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Saldırganların ifadesi ise Sinan Ümit'in yanlışlıkla öldürüldüğünü ortaya çıkardı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Sinan Ümit'in yaşadığı binanın yanındaki binada oturan bir kişi, sosyal medya üzerinden örgüte yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. Örgüt de hakkında öldürme kararı verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.