İSG başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2025 İSG başvuru tarihleri, ücreti ve sınav günü

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvurular gündemde. Binlerce aday, ÖSYM üzerinden yapılacak başvuruların tarihlerini ve ücret bilgisini araştırıyor. 2025/İSG sınavı takvimi Resmî olarak açıklandı. Peki, ÖSYM ile 2025 İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, sınav ne zaman olacak, ücreti ne kadar? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…
2025 yılı İSG/İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarihte ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde sınava girecekler. Sınav, hem İş Yeri Hekimliği hem de İş Güvenliği Uzmanlığı alanlarında yapılacak.
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre İSG başvuruları 22 Ekim – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru günü ise 5 Kasım 2025 olarak belirlendi.
Başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden online olarak yapılacak.
2025 yılı İSG sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Güncel ücret bilgisi başvuru kılavuzuyla birlikte duyurulacak.
Adaylar, sınav ücretini İSG başvuru kılavuzu ile öğrendikten sonra yönlendirilen ödeme ekranları üzerinden yatırabilecekler.
ÖSYM takvimine göre 2025/İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.