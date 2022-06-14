İshak Paşa Sarayı Nerede? İshak Paşa Sarayı Hangi İlimizdedir, Nasıl Gidilir?

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri ve Selçuklu Devleti mimarisinin iç içe geçtiği yapıların en güzel örneklerden birisidir. Bulunduğu ilden ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin sıklıkla ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı, en güzel tarihi mirasların içinde yer almaktadır. Tarihi dokusu ve ayakta kalmış görkemiyle mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelen İshak Paşa Sarayı'na nasıl gidilir? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? İşte detaylı bilgiler...

İshak Paşa Sarayı Nerede, Hangi İlimizdedir?

İshak Paşa Sarayı, Ağrı ilimizin Doğubeyazıt ilçesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en ihtişamlı tarihi eserlerinden biri olan bu saray, hem Lale Devri hem de Selçuklu mimarisine ait dokuları bir arada barındıran oldukça ilgi gören bir tarihi mekândır.

Saray içinde 116 oda bulunmaktadır, ayrıca dış külliyesinde cami, hamam ve kütüphane gibi yapılar da bulunmaktadır. Bu saray, Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı döneminde inşa edilmiş en teferruatlı ve görkemli saray olarak kabul edilmektedir. Sarayın Harem Dairesi Takkapı Kitabesine göre İshak Paşa Sarayı Hicri 1199, Miladi 1784 yılında inşa edilmiştir. Sanat tarihinde bir ilk olarak geçen kalorifer sistemi bu sarayda kullanılmıştır.

Doğubeyazıt ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan İshak Paşa Sarayı, aynı zamanda Ağrı Dağına da oldukça yakın bir konumdadır. Ağrı Dağı diğer çevre şehirlere oldukça yakın bir konumda olduğu için İshak Paşa Sarayı da çevre illerden de şıklığı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bu görkemli yapıyı görmeye gelenler, çevredeki diğer tarihi mekanları ve Ağrı Dağının muhtemelen manzarasını görme fırsatı elde etmektedir.

İshak Paşa Sarayı'na Nasıl Gidilir?

İshak Paşa Sarayı'na gitmek için önce Ağrı merkeze, oradan da merkeze 95 kilometre uzaklıktaki Doğubeyazıt ilçesine geçmek gerekmektedir. Doğubeyazıt ilçe merkezinden kalkan minibüslerle 5 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı gitmek mümkündür. Özel araçla gidecek olanlar Doğubeyazıt-Yukarı Tavla Köyü istikametine saptıktan sonra tabelaları takip ederek İshak Paşa Sarayı'na ulaşabilirler.

İshak Paşa Sarayı'na giriş ücreti 15 TL'dir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ise ücretsizdir giriş hakkı tanıyan bu mekan yaz sezonunda 08:00-19:00, kış sezonunda ise 08:00-17:00 saatleri arasında hizmete açıktır.