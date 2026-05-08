Işıklarda feci son! Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü

Trafik kazası, gece saatlerinde Tirebolu ilçesine bağlı Düzköy Köyü Gölağzı mevkiinde meydana geldi. Trabzon istikametinden Giresun yönüne seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 FUM 444 plakalı çekici, trafik ışıklarında durduğu sırada aynı yönde ilerleyen Saffet Yılmaz'ın kullandığı 06 AYK 580 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, sürücü Saffet Yılmaz araç içerisinde ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.