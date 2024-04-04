İsimsiz kahramanlar 600 çocuğun yüzünü güldürdü

Konya'da yaşayan 4 arkadaş, 2019'da bir araya gelerek 'Şehrin Çocukları' adını verdikleri sosyal medya grubunu kurdu. Yeni katılımlarla, 'Gönlünü kazanamadığımız tek bir çocuk dahi kalmayana dek çalışmaya devam edeceğiz' anlayışı ile hareket eden gönüllüler, 5 yılda 7 bin çocuğa bayramlık ve kışlık giyecek, 'Mutluluk Otobüsü' projesi ile 13 bin çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı.İsimleri, kim oldukları bilinmeyen 60 kişilik gönüllü ekip, ramazanda ise 'Haydi Çocuklar Teravihe' projesiyle, çeşitli camilerde namaza gelen çocuklara pamuk şeker, balon, seccade hediye etti. Şehit ailelerine vefa projesi kapsamında ise yemeklerini kendileri yaparak evlerine götürüp iftara misafir oldu. Önümüzdeki bayramda da çocukları unutmayan gönüllüler, 200'ü deprem bölgesinde olmak üzere 600 çocuğa bayramlık ulaştırdı.Kalplerine dokunamadıkları çocuk kalmayınca kadar mücadele edeceklerini belirten gönüllüler, "Bizim ismimizin, ne iş yaptığımızın bir önemi yok. Önemli olan çocukların gülmesi, mutlu olması. Onlar güldükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bizler onlar için bu yola çıktık. Şehrin çocukları olarak daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyor.