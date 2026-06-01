İsimsiz kahramanlar ‘mutluluk’ dağıtıyor

Konya'da 4 genç tarafından sosyal medyada kurulan 'Şehrin Çocukları' grubu, 'Gülümseyin Geliyoruz' sloganıyla mutluluk otobüsü ile sokak sokak dolaşarak 2 bin çocuğa hediyeler dağıttı. İsimlerinin bilinmesini istemeyen bu mutluluk hareketi üyeleri, çocukların gülen yüzü oluyor. Yaşları 20 ile 30 arasında değişen 4 arkadaş, 2019 yılının mayıs ayında çocuklar için bir şeyler yapmak amacıyla bir araya geldi. 4 arkadaşın kurduğu Şehrin Çocukları' isimli sosyal medya grubunun üye sayısı 7'nci yılında yüzlerce kişiye ulaştı. Tamamen gönüllülerden oluşan grup, çocukların yüzünü güldürebilmek için canla başla çalışıyor.

MUTLULUK OTOBÜSÜ

Mutluluk otobüsü, 'Şehrin Çocukları' 'Gülümseyin Geliyoruz' sloganıyla sokak sokak dolaşıp, 2 bin çocuğa hediye dağıttı. "Bir şehirde çocukların yüzü gülüyorsa orada işler yolunda demektir" diyerek yollara düşen gönüllüler, "Paketlerde çikolata, şeker ve çeşitli hediyelerimiz var. Üstü açık otobüsle gün boyu sokaklarda dolaşarak çocuklarımıza hediyelerini ulaştırdık. Onların gözündeki mutluluk görülmeye değer" dedi.